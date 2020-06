Ha cessato di battere dopo tre giorni di agonia l'uomo di 80 anni investito domenica scorsa a Monteforte Irpino da una vettura in retromarcia. L'incidente si era verificato in via Molinelle. Era stato il conducente dell'auto ad allertare i soccorsi. Immediato l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118. Poi il ricovero al pronto soccorso dell'ospedale Moscati del capoluogo irpino. Nonostante tutti i tentativi dei medici, l'anziano è deceduto. Ora si sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'investimento. L' 80enne è stato travolto accidentalmente mentre la vettura procedeva in retromarcia a velocità moderata. © RIPRODUZIONE RISERVATA