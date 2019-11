Invitato a presentarsi in caserma, aggredisce i carabinieri. I militari della Compagnia di Ariano Irpino hanno denunciato un 55enne. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile si era recata presso l’abitazione dell’uomo per accertamenti in merito al rinvenimento della targa della sua autovettura a Grottaminarda. Alla doverosa richiesta da parte dei carabinieri di fornire i suoi documenti di identità, il 55enne, visibilmente agitato, dapprima si è rifiutato chiudendosi in casa. Poi a seguito di ripetuti inviti anche da parte dei familiari, ha riaperto la porta. Ma ha continuato a inveire contro gli uomini dell’Arma. Con non poca fatica i Carabinieri sono riusciti a bloccare l’esagitato, anche grazie all’ausilio fornito della pattuglia della stazione di Grottaminarda. Il 55enne è stato denunciato. © RIPRODUZIONE RISERVATA