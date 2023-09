«La nascita di Mya è uno straordinario miracolo, il regalo più grande della mia vita. Non riesco a credere che sia cresciuta dentro di me. Voglio dire a tutte le donne di non arrendersi, perché la vita è sempre una sorpresa e il miracolo può sempre arrivare». Sono le dolci parole di Anna D'Urso, paziente oncologica che l'altro ieri ha dato alla luce una bambina alla clinica Malzoni. La donna, insegnante 44enne di Solofra, è stata assistita dal professore Mario Malzoni per tutto il periodo di gestazione. Un percorso complicato intrapreso dalla 44enne, nonostante le fosse stato consigliato di interrompere la gravidanza. Anna D'Urso sei anni fa perse un bambino, Carmine Rosario, nato prematuro. Pesava appena 360 grammi. Ora, invece, questo dono.

«Mi sono ritrovata in attesa di mia figlia - scrive sul suo profilo Facebook - e per fortuna ero già in cura e sotto controllo periodico». Anna D'Urso combatte da alcuni anni una rara patologia oncologica. Si era sottoposta anche a un trattamento presso l'ospedale Pascale di Napoli, partecipando a una terapia sperimentale d'avanguardia. Dopo essere rimasta incinta si è rivolta all'equipe medica della clinica Malzoni dove si trova ancora ricoverata dopo aver partorito la sua piccola Mya. La scorsa mattina è avvenuto il parto d'urgenza a causa dello sviluppo di una sindrome metabolica e di un'ipertensione. L'intervento è durato circa tre quarti d'ora ed è stato molto complesso. La 44enne e la sua piccola stanno bene. Anna D'Urso dalla sua stanza della struttura di viale Italia ha scritto un lungo post per ringraziare l'equipe di medici che l'hanno aiutata e supportata rendendo possibile il coronamento del suo grande desiderio di maternità.

«Ho una spina nel cuore perché se mio figlio fosse stato seguito da una ginecologa, sicuramente oggi sarebbe vivo ma nessuno me lo riporta indietro - scrive sui social - Affidatevi a professionisti. Voglio ringraziare tutti i professionisti che sono stati al mio fianco con umiltà e cuore. Il mondo è brutto, grazie a loro la vita è meravigliosa». E sempre da Facebook continua: «Ho perso vari chili anche durante la gravidanza». Anna D'Urso rimarca l'impegno dei dottori Casarella - padre e figlia -, così come di Raffaele Petta. Dal quinto mese è stata presa in carico dal professore Carmine Malzoni che «con la sua esperienza inimitabile mi ha supportato finora e ha fatto nascere mia figlia con il supporto del dottore Miele e la dottoressa Casarella. Voglio ringraziare tutti dalle operatrici socio-sanitarie alle ostetriche alle infermiere, ai medici».

«Una gravidanza eccezionale, anche in considerazione dell'età della signora - dichiara il professore Malzoni - Non l'ho scoraggiata quando si è rivolta a me. È nata una bambina sana. Questa è una storia di buona medicina, in quanto mette in contatto vari reparti che si sono confrontati».