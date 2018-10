CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 29 Ottobre 2018, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le porte dell'ipermercato, almeno per loro, si sono riaperte giovedì scorso. È stato, però, un ritorno a lavoro macchiato di mestizia per gli 85 dipendenti dell'Ipercoop che dopo mesi di lotta, di tensioni e di trattative hanno rimesso piede in quella che per vent'anni era stata la loro casa. Certo, almeno per loro continuerà ad esserlo, ma a condizioni molto diverse da quelle precedenti. E con delle assenze che, almeno sotto il profilo emotivo, pesano. Il passaggio dal sistema cooperativo al privato per molti costituisce un'incognita. Ma si è rivelata essere anche l'unica ancora di salvezza. Chi è rimasto, ha dovuto salutare molti dei vecchi colleghi: coloro che hanno accettato il sacrificio, che significa incentivazione all'esodo e nuova collocazione in altri punti vendita Coop. Difficile staccare quel cordone che per vent'anni li ha visti operare gomito a gomito. Tra quegli scaffali e quei corridoi sono nate amicizie vere, rapporti maturati nel tempo. E che sono stati alla base della forza della protesta nei giorni più difficili, quelli in cui il rischio di perdere tutto si era venuto a concretizzare.Le insegne della cooperativa, almeno formalmente resteranno fino al prossimo 10 novembre. Data in cui dovrebbe avvenire il passaggio di consegne definitivo tra Distribuzione Centro Sud e Az Market. Intanto, all'interno del centro commerciale di via Pescatori, con il pensiero rivolto a ciò che è stato e a ciò che avrebbe potuto essere, si lavora per smantellare le tracce del passato. L'impegno, in questi giorni, è rivolto a fare l'inventario della merce non deperibile rimasta all'interno della struttura e che, una volta catalogata, sarà sistemata sulle pedane e spedita in altri supermercati Coop. Anche tutte le strutture esistenti saranno smantellate, per lasciare spazio alla nuova veste che la proprietà ormai pronta ad insediarsi vorrà dare ad Ipercoop Avellino.