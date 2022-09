Irpini a caccia di un seggio obiettivo quattro parlamentari

Uno su mille ce la fa. L'Irpinia va al voto sfidando leggi e partiti che ne hanno irrimediabilmente affondato, o quasi, la rappresentanza. Il taglio dei parlamentari, con annessa espansione dei collegi oltre i limiti dell'infinito, unito alla scelta quasi unanime degli schieramenti di dare priorità a presunti leader nazionali anche ben lontano dai loro luoghi d'origine, porta nella giornata odierna oltre 330mila elettori della provincia a calare le schede nelle urne sperando che, chi ne verrà fuori da eletto possa avere un minimo di cognizione di causa sulle aree interne e i suoi bisogni. Obiettivo non impossibile, ma mai come ora complicato.



Nelle 501 sezioni irpine si potrà accedere, come in tutta Italia, a partire dalle 7 di stamani. Si andrà avanti, da copione, fino alle 23. Le Politiche del dopo-Draghi sono le prime a formare Camere che andranno in onda permanentemente in versione ridotta, e non per qualche sciopero. La scure sui posti in Parlamento, come ampiamente prevedibile, si ripercuote maggiormente sui territori a minore densità demografica. Una riconfigurazione ragionieristica che al solito non tiene conto della complessità dei territori montani e dei ritardi che spesso essi scontano in termini di infrastrutture e servizi. L'Irpinia ovviamente rientra tra questi, e oggi affronta la partita doppia per Camera e Senato con l'obbligo di esprimere la propria preferenza su nomi singoli e listini, ma al contempo con la possibilità di individuare ben pochi conterranei tra i giocatori in campo.



Si sa cosa si lascia, ma non cosa si trova. Nel 2018 le urne hanno regalato un seggio a quattro deputati irpini (Carlo Sibilia, Michele Gubitosa, Generoso Maraia, Maria Pallini, tutti del M5s, poi gli ultimi due sono passati con Impegno Civico), e due senatori di stessa derivazione: Cosimo Sibilia di Fi, poi passato con Coraggio Italia, e Ugo Grassi, napoletano trapiantato nell'avellinese, eletto col M5s, transitato nella Lega per poi chiudere la legislatura da indipendente. Dunque sei parlamentari di casa, cui si erano aggiunti un irpino in trasferta, Gianfranco Rotondi (centrodestra), eletto in Abruzzo e oggi ricandidato in terra natia, e un sannita come Umberto Del Basso De Caro (Pd) che negli ultimi anni aveva creato un variopinto fronte di consenso avellinese. Numeri in ogni caso irraggiungibili con le nuove elezioni. I due collegi uninominali irpini alla Camera si sono ridotti ad uno solo, comprendente tutto il territorio provinciale. Da qui uscirà l'unico rappresentante certo dell'Avellinese, con la corsa che vede in prima fila il già citato Rotondi, Maurizio Petracca (centrosinistra) e l'uscente Michele Gubitosa (Movimento 5 Stelle). Al Senato, invece l'unico collegio uninominale presente nel 2018 è addirittura finito accorpato con il Sannio. Tuttavia le chance di vedere un secondo irpino eletto appaiono alte, visto che i tre poli principali schierano l'imprenditrice Giulia Cosenza (centrodestra), il chirurgo Carlo Iannace (centrosinistra) e la produttrice vitivinicola Maura Sarno (M5s), tutti originari del posto o con buon radicamento professionale.

Se gli irpini, allora, potranno scegliere tra nomi mediamente conosciuti nei pur limitati uninominali, un vero scempio va però a consumarsi nelle partite del proporzionale. Alla Camera gli schieramenti hanno dovuto proporre listini di massimo 4 nomi per un collegio che mette insieme la provincia di Avellino e quella, enorme, di Salerno, e dal quale usciranno eletti 6 neo-deputati. Il Senato è ancor di più un abominio: i listini per ciascuna compagine sono sempre di 4 candidati ciascuno, ma si collocano in un collegio che prende tutta la Campania tranne Napoli e provincia. E i senatori eletti saranno appena 5.



Se la legge elettorale e il taglio dei parlamentari hanno inferto i primi colpi alla rappresentanza irpina, i partiti hanno pensato a quello di grazia. Ci si aspettava, infatti, che all'interno delle quaterne gli avellinesi trovassero spazi adeguati, seppur proporzionati alle delegazioni delle province inserite nello stesso collegio. E invece quasi tutte le forze in campo hanno utilizzato le caselle locali per calare dall'alto esponenti «di rilievo nazionale» desiderosi di posizionarsi come capilista in più collegi per avere più chance di mantenere la poltrona.

E allora quali «indigeni» hanno chance di farsi valere? Alla Camera il più quotato è Michele Gubitosa, che non solo corre nell'uninominale, ma è anche capolista del Movimento 5 Stelle nel listino avellinese-salernitano. Poi, il vuoto o quasi: altro capolista irpino è Rosario Del Priore nella Italexit di Gianluigi Paragone, schieramento con molte meno possibilità di ottenere il seggio. Per il resto si può «apprezzare» il secondo posto di Rosetta D'Amelio nel listino del Pd (dopo il figlio del governatore, Piero De Luca) e quello dell'uscente Maria Pallini in Impegno Civico. L'arianese Marica Grande, poi, si piazza al numero tre della Lega, ma in generale nessuna di loro, salvo colpacci, può pensare di seguire a Montecitorio chi la precede. Gli altri partiti, invece, fanno di meglio: nessun avellinese nei listini, a scanso di equivoci, per stroncare sul nascere aspettative ed illusioni.

Passando al Senato, la configurazione casertana-beneventana-avellinese-salernitana del maxi-collegio lasciava intendere fin dal principio che posti al sole per gli irpini non ci sarebbero stati. Ma in proporzione il quadro è a tinte meno fosche di quello della Camera. Ci sono infatti due capilista di casa, Amalio Santoro di Sinistra-Verdi e Bruno Gambardella di Più Europa, che giocheranno la partita dei resti alle liste minori, e un buon secondo posto di Maria Elena Iaverone della Lega. Chi ha più chance è però, paradossalmente, l'arianese di Forza Italia Giuliana Franciosa, che è terza ma in entrambi i listini campani di partito, peraltro preceduta da leader nazionali che potrebbero trovare l'elezione altrove. E dunque l'azzurra appare pienamente in corsa per un seggio a Palazzo Madama.

Tirando le somme, il risultato rispetto a cinque anni fa, quasi certamente sarà negativo. Da sei parlamentari (più due annettibili) si passerà a tre-quattro, a meno che i già invocati resti non regalino sorprese che saprebbero tanto di miracolo.



Dunque, la parola ora passa ai 334.264 irpini aventi diritto al voto. A loro la scelta, nei limiti del regolamento, dei parlamentari che verranno fuori dai mega-collegi prodotti dall'eliminazione di 345 seggi nazionali. Un «risparmio» (ma le indennità di chi viene eletto restano le stesse) che porterà la provincia di Avellino ad avere uomini e donne contatissimi non solo nelle due aule, ma anche e soprattutto nelle commissioni parlamentari, organi intermedi dove passa il vero lavoro di rifinitura delle leggi. I luoghi, per intendersi, dove si può scegliere se far passare un treno in un territorio o in quello confinante. Come accaduto per l'Alta Capacità e per la stazione Hirpinia, salvata proprio perché a Roma c'era chi teneva d'occhio le brame usurpatorie beneventane. Da domani in poi questo lavoro di sentinella, con una pattuglia all'osso sarà molto più difficoltoso. Ma gli irpini che avranno l'onore e l'onere dell'elezione saranno chiamati a fare del loro meglio, al di là dei partiti d'appartenenza, per provare a rispondere alle tante istanze inevase di questa terra. La prima riguarda i servizi, in particolare la ramificazione degli uffici pubblici nelle aree interne. Emblematica è la battaglia, condotta anche nelle ultime settimane da avvocati e amministratori, sulla riapertura di almeno uno dei due tribunali (Ariano e Sant'Angelo dei Lombardi) brutalmente tagliati con un decreto legislativo nel 2012. Uno scempio (a proposito di tagli) che ha prodotto come unico risultato il sovraffollamento del palazzo di giustizia di Avellino, oltre allo spostamento di migliaia di fascicoli irpini a Benevento. I candidati dei vari poli si sono mostrati disponibili a combattere per un'inversione di tendenza, con l'obiettivo di ri-creare un Tribunale altirpino-ufitano che faccia rifiatare quello del capoluogo. Buoni propositi da tramutare in proposte di legge, a firma dei pochi (ma buoni?) irpini destinati ad abbracciare la Capitale.