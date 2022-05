Giallo in Irpinia, 49enne trovato cadavere in una casa

È giallo in Irpinia per la morte di un uomo, trovato cadavere in serata. A seguito di una segnalazione al 112, i Carabinieri della Stazione di Altavilla Irpina sono intervenuti in paese dove, all'interno di un'abitazione, è stato rinvenuto cadavere un 49enne di Pratola Serra. Ancora da accertare le cause del decesso. Non si esclude che A.T. - queste le sue iniziali - possa essere morto a causa di un malore. Ma non vengono scartate in questa fase delle indagini anche altre ipotesi. Il 49enne lavorava saltuariamente ad Altavilla Irpina e si appoggiava in questa abitazione dove è stato rinvenuto esanime da un amico.