Venerdì 5 Luglio 2019, 22:17 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 22:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli allievi carabinieri fanno arrestare uno spacciatore di 53 anni. I militari della Compagnia di Mirabella Eclano che, insieme ai colleghi in tirocinio pratico provenienti delle scuole Allievi Marescialli e Brigadieri di Firenze e Allievi Carabinieri di Campobasso, hanno eseguito varie perquisizioni nell’eclanese e tratto in arresto un 53enne di Taurasi , ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Quando i militari hanno bussato alla porta della sua abitazione, il 53enne ha tentato di convincerli al fine di farli desistere dal prosieguo dell’attività. Ma la perquisizione è ovviamente andata avanti. Sono state scoperte alcune bustine di marijuana essiccata (in parte occultate nell’armadio della camera da letto ed in parte all’interno della cassapanca portalegna presente in cucina), sottoposte a sequestro insieme a materiale vario per il confezionamento delle dosi e a nove piante di marjiuana coltivate all’interno di una baracca attigua all’abitazione.