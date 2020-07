Irpinia: con l'auto nella scarpata, feriti quattro ragazzi napoletani

Dramma sfiorato in Irpinia, sulle strade ai piedi del monte Partenio. Quattro ragazzi sono finiti con l'auto in una scarpata. I vigili del fuoco del comando di Avellino sono intervenuti a Pietrastornina in via Due Strade per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura che è sbandata ed è finita in una scarpata sottostante ribaltandosi. I quattro ragazzi a bordo, tre donne ed un uomo tutti ventenni, originari di Napoli, sono rimasti feriti, e sono stati trasportati dai sanitari del 118 presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.

