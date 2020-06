Sviluppi nella caccia alla pantera nera, che si allarga a tutto il fronte montano del Partenio e oltre. Nel pomeriggio, una nuova segnalazione, che resta tutta da verificare, è giunta da Montemiletto. Un'area lontana da Summonte ma compatibile con gli spostamenti di cui potrebbe essere capace il felino. Se si tratti di pura suggestione lo si appurerà nelle prossime ore.

Anche perché, lì dove l'animale sarebbe stato visto per la prima volta, emergono intanto nuovi elementi che fanno ritenere non sia ancora giunto il momento di abbassare la guardia. Se le impronte isolate nei giorni scorsi non hanno ancora chiarito se si tratti di un felino o di un canide (ipotesi che a dire il vero i veterinari dell'Istituto Zooprofilattico sembrano avvalorare), con il passare delle ore, le Forze dell'ordine, gli uomini del gruppo forestale reputano sempre più attendibili le segnalazioni, le foto e le tracce rinvenute finora. Al punto che stanno approfondendo con attenzione ogni dettaglio.

La novità registrata nella giornata di ieri a Summonte è il segno di quello che potrebbe essere stato un pasto della pantera: resti di volatili, forse delle anatre, sparsi sul terreno. Sono i primi avanzi animali ritrovati da quando è scattata la psicosi. Se fino a ieri l'assenza di carcasse che certificasse il passaggio di un predatore stava facendo perdere quota all'ipotesi della presenza dell'animale, ora con i nuovi elementi la storia delle ricerche è tutta da riscrivere.

Anche per questo, gli uomini della Forestale stanno pensando all'installazione di due nuove trappole da sistemare in altre zone della montagna. Dopo quanto accaduto l'altra notte, con la gabbia predisposta con pezzi di carne che è rimasta inviolata, gli interrogativi si sono moltiplicati. Perché nessun animale ha abboccato all'esca? Perchè nemmeno la fauna locale si è avvicinata ai bocconi? Forse perchè questi ultimi hanno hanno subodorato la presenza di un pericolo (la pantera) ed hanno preferito tenersi alla larga? Eppure in zona cinghiali, voli ma anche lupi non mancano. Visto il grosso traffico di persone, tra cui anche troupe televisive locali e nazionali, e mezzi che da due giorni si registra nella zona, è possibile che la pantera si sia messa sul chi va là ed abbia lasciato l'area?



Quesiti a cui non è semplice dare una risposta. Anche per questo, si proverà ancora ad utilizzare il drone a raggi infrarossi per rilevare eventuali movimenti. E a seguire anche altri percorsi. Come quelli che portano ai corsi d'acqua. Perchè potrebbe essere proprio la ricerca dell'acqua a tradire l'animale. Almeno è ciò che sperano gli uomini impegnati nelle ricerche. Secondo i quali, a giudicare dalle (poche) immagini e dalle testimonianze di chi è sicuro di essersi imbattuto nel grosso felino, l'atteggiamento farebbe pensare ad un animale ammaestrato, che si muove con agilità anche su percorsi più idonei all'uomo che ai suoi simili.

