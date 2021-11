Irpinia, cento grammi di cocaina in garage: arrestato

Manette per uno spacciatore ad Altavilla Irpina. La Squadra Mobile di Avellino ha tratto in arresto un pregiudicato, perché colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio. In particolare, a seguito di attività info-investigativa, è stata effettuata una perquisizione presso un garage nella disponibilità dell'uomo.

Qui è stata rinvenuta cocaina per un peso complessivo di grammi 107,00, nonché vari bilancini e materiale utile per il confezionamento. Oltre allo stupefacente sono stati sequestrati 960 euro provento dell’attività di spaccio. La Procura della Repubblica di Avellino ha disposto la traduzione presso la Casa Circondariale di Avellino.