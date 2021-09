Circolo privato trasformato in centro scommesse abusivo

Scoperto un centro scommesse abusivo all’interno di un circolo a Mercogliano. Due uomini, entrambi trentenni, sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Avellino che nell’ambito dell’intensificazione delle attività a contrasto del gioco e delle scommesse illegali hanno sottoposto a controllo un circolo privato di Mercogliano rinvenendo, al suo interno, una sala scommesse priva di autorizzazioni.

Ad operare, i militari della locale Stazione unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino. L’intervento ha portato al sequestro di 11 computer, vari tagliandi per scommesse sportive, nonché di 490 euro con molta probabilità provento dell’attività illecita. Sia il gestore che il presidente del circolo sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per esercizio abusivo e organizzazione e raccolta di scommesse sportive senza autorizzazione.