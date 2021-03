Irpinia, Covid «itinerante» nuovi casi a quota 124 impennata a Gesualdo

Ancora due morti per Covid-19 all'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino. Da mettere nel conto provinciale altri 124 contagi, con un picco di 14 a Gesualdo.

Nella terapia intensiva del Covid Hospital è deceduto un paziente di 76 anni del capoluogo, ricoverato dal 25 febbraio e trasferito in terapia intensiva il 15 marzo, dove il suo cuore ha cessato di battere. Sempre nella stessa unità è spirato un uomo di 67 anni di San Paolo Bel Sito, arrivato a contrada Amoretta il 6 marzo. Le vittime irpine del virus sono 283 da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria (222 dalla scorsa estate).

Si mantiene ancora alta la quota di ricoverati. Nelle aree Covid dell'azienda ospedaliera Moscati risultano 87 pazienti: 10 in terapia intensiva, 35 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 11 nell'Unità operativa di Medicina d'Urgenza, 12 nell'Unità operativa di Malattie Infettive, 5 nell'Unità operativa di Geriatria e 14 nel plesso ospedaliero di Solofra.

Al presidio ospedaliero Frangipane di Ariano Irpino ci sono 4 pazienti (su 7 posti letto) in terapia intensiva; 23 pazienti in Area Covid, di cui 13 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in sub-intensiva; 12 (su 12 posti letto) in Medicina Covid.



Alla lunga lista complessiva di casi, bisogna aggiungerne altri 124 ufficializzati dall'Asl nel bollettino giornaliero. Sono stati scovati dopo aver analizzato 1.260 tamponi. Il tasso di positività è pari al 9,9%, rispetto al 10,7% del giorno precedente. In totale dall'estate, compresi guariti e decessi, si contano 13.806 casi di Coronavirus in Irpinia. Così il dettaglio dei nuovi infetti comunicati dall'Azienda sanitaria: 2 ad Aiello del Sabato, 1 ad Altavilla Irpina, 2 ad Ariano Irpino, 6 ad Atripalda, 6 ad Avella, 12 ad Avellino, 1 a Baiano, 1 a Calitri, 1 a Capriglia Irpina, 1 a Cesinali, 1 a Contrada, 1 a Domicella, 3 a Forino, 14 a Gesualdo, 1 a Grottaminarda, 1 a Grottolella, 4 a Lauro, 4 a Lioni, 3 a Marzano di Nola, 2 a Mercogliano, 1 a Montaguto, 3 a Montefalcione, 3 a Monteforte Irpino, 1 a Montella, 1 a Montemiletto, 5 a Montoro, 1 a Moschiano, 8 a Mugnano del Cardinale, 1 a Ospedaletto d'Alpinolo, 1 a Pietradefusi, 1 a Quadrelle, 1 a Quindici, 1 a Rotondi, 1 a San Michele di Serino, 2 a Santa Lucia di Serino, 1 a Sant'Angelo a Scala, 3 a Santo Stefano del Sole, 7 a Serino, 1 a Sirignano, 5 a Solofra, 4 a Sperone, 2 a Sturno, 1 a Venticano, 1 a Villanova del Battista e 1 a Volturara Irpina.



A Serino cominciano ad arrivare gli esiti del monitoraggio da parte dell'Azienda sanitaria su una parte dei dipendenti dell'azienda Terminio Frutta di San Michele di Serino. Alcuni lavoratori, tutti residenti a Serino, sono risultati positivi al tampone rapido. Quello molecolare, però, non ha confermato il contagio per tutti. Il sindaco Vito Pelosi illustra la situazione. «Ci sono stati comunicati dall'Asl di Avellino 7 persone positive al Covid-19. Si specifica che 4 risultati positivi al tampone molecolare di controllo da parte dell'Asl, fanno riferimento all'azienda di cui si attendeva conferma sui tamponi rapidi, e quindi già in isolamento - sottolinea la fascia tricolore - Alcune sono risultate negative e per altre si attende ancora conferma. Le condizioni di salute, fortunatamente, sono buone e le relative procedure di isolamento domiciliare e le attività di profilassi sono state attivate. Attualmente, quindi, i positivi sul nostro territorio sono 59, di cui 5 domiciliati fuori comune. Raccomandiamo, come sempre - è l'invito di Pelosi - di continuare ad avere comportamenti di responsabilità e rigore, rispettando le disposizioni vigenti».

Continua a registrare numeri a doppia cifra la città capoluogo (+19) e non accenna ad abbassare la curva del contagio nel Mandamento Baianaese (+21 nei comuni della zona). Impennata a Gesualdo. In un solo colpo sono da contabilizzare 14 positivi. Si tratta soprattutto di contatti stretti familiari. Ora l'attenzione è massima in paese. I contagi sono legati a tre nuclei. Prevista una nuova ordinanza del sindaco Edgardo Pesiri per rimarcare nei pressi di locali pubblici il divieto di sosta anche peri piccoli gruppi. «Ringrazio - dice - i carabinieri per la collaborazione. Chiederò uno sforzo ulteriore perché abbiamo un vigile positivo e uno in isolamento.

A Contrada, ieri mattina, l'ultimo saluto all'ex vigile urbano Giovanni Amatrudo, deceduto al Moscati la scorsa settimana. Il paese, dopo giornate da dimenticare, inizia a respirare. «L'Asl mi ha comunicato l'esito negativo di 3 tamponi processati per 3 nostri concittadini risultati positivi nelle settimane scorse fa sapere il sindaco Pasquale De Santis - A tutti loro gli auguri di ogni bene».



