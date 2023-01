Due auto a fuoco in poche ore in Irpinia, per uno dei roghi è giallo sulle cause

Una vettura è andata a fuoco a Pago Vallo Lauro. Sono stati i caschi rossi del distaccamento di Nola e del comando provinciale di Avellino a spegnere il rogo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Baiano che hanno avviato le indagini per verificare la causa del rogo.

Non viene esclusa la matrice dolosa. Dopo poco, sempre i vigili del fuoco di Avellino hanno spento un altro incendio di auto che si è verificato a contrada Alvanite ad Atripalda. In questo caso, la macchina era in transito. La donna alla guida è riuscita a mettersi in salvo. Nessuna conseguenza per lei, solo tanta paura.