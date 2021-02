Il rischio ora è rappresentato dal ghiaccio. Le temperature vanno giù e determinano la formazione di pericolose lastre. Comunque la neve non lascerà l'Irpinia, ma sarà meno abbondante.

Ieri, come ampiamente previsto, la coltre bianca è caduta copiosa su tutta la provincia.

Intorno a mezzogiorno è arrivata la richiesta di aiuto da Montevergine da parte di quattro ragazzi. Il gruppo di amici, nonostante gli inviti alla prudenza da parte delle istituzioni, si è avventurato in auto fino a Campomaggiore. E qui i quattro giovani sono rimasti intrappolati dalla coltre bianca. Per poterli raggiungere, i vigili del fuoco sono stati costretti ad utilizzare il gatto delle nevi. Sono stati tratti in salvo insieme al loro cane e portati nel piazzale del Santuario, dove i caschi rossi si sono sincerati delle loro condizioni di salute. Fortunatamente per loro nessuna conseguenza, ma solo tanto spavento. Subito dopo sono stati trasportati presso il comando provinciale di via Zigarelli, in attesa che arrivassero i parenti per riportarli a casa. Protagonisti della vicenda tre giovani di Avellino e uno di Pietrastornina.



I fiocchi sono cominciati a scendere qualche ora prima che spuntasse il sole. Dalle 4 del matino di sabato le strade erano già imbiancate e si è subito messa in moto la macchina degli interventi, in base al piano predisposto in Prefettura nel corso del vertice di venerdì. Forze dell'ordine ed enti gestori delle arterie hanno operato ognuno per la propria parte riducendo al minimo i disagi. E la macchina almeno ieri ha funzionato. Strade sgombre dalla neve, nonostante i fiocchi siano caduti per l'intera giornata. Lungo l'autostrada Napoli-Canosa non ci sono state difficoltà per gli automobilisti (pochi) in transito. I mezzi spalaneve e spargisale hanno operato senza soste. L'A16 è stata presidiata dalla Polizia Stradale, coordinata dal vicequestore Alfredo Petriccione, con controlli dinamici grazie anche all'opera delle due Sottosezioni Avellino Ovest e Grottaminarda. Fino alle 12,30 sono stati bloccati bus e veicoli superiori alle 7,5 tonnellate che sono stati dirottati nelle aree di sosta nei pressi delle barriere, quindi Alvanella di Monteforte Irpino per Avellino Ovest, zona industriale di Pianodardine per Avellino Est, area Pip di Castel del Lago per l'uscita di Benevento e zona parcheggio a ridosso del casello di Grottaminarda. Gli agenti hanno operato sia nella fase di filtraggio, sia in quella successiva per scortare i mezzi al fine di scongiurare rischi agli automobilisti. Superlavoro per la Sottosezione Avellino Ovest della Polstrada. Il personale guidato dall'ispettore Oreste Bruno ha dovuto gestire una trentina di tir, oltre a verificare le dotazioni invernali dei veicoli in ingresso sull'A16 al casello di Torrette. Hanno contribuito a evitare difficoltà importanti alla circolazione, i flussi di traffico che sono stati ridotti.

Qualche problema sul resto della rete viaria interna non è mancato, ma senza particolari criticità. Ieri mattina, un camion per la raccolta dei rifiuti è finito fuori strada lungo la Statale 7 nella zona di San Michele di Pratola. Nessuna conseguenza per il conducente. Il mezzo è stato recuperato dai vigili del fuoco con l'autogrù. Sempre nella mattinata i caschi rossi sono stati impegnati lungo la provinciale 27, in località Breccelle, che collega Monteforte Irpino e Forino. Un albero appesantito è caduto sulla carreggiata, ostruendo entrambe le corsie. Arteria off limits fino a quando la pianta di grosso fusto non è stata tagliata e la strada è stata completamente liberata. In serata, poi, sulla Nazionale, è caduto un palo dell'illuminazione.



Circa una trentina nel corso della giornata gli interventi dei pompieri per la rimozione di alberi e rami venuti giù e per recuperare auto rimaste bloccate o finite fuori carreggiata, ma senza problemi per gli occupanti. Come nel caso di Serino, Manocalzati, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, Aquilonia, Cassano Irpino. Ad Ariano Irpino, Taurasi, Bagnoli Irpino e Lapio. La Provincia e l'Anas con mezzi e uomini hanno garantito la pulizia delle arterie di propria competenza. Lo stesso hanno fatto i Comuni. Qualche veicolo in difficoltà sull'Ofantina Bis, all'altezza di Volturara Irpina. Ma è stato rimesso in carreggiata con l'aiuto della Polstrada. La strada è stata presidiata dalle altre forze dell'ordine con il supporto di alcune Polizie Locali, così come il raccordo Avellino-Salerno, la Variante 7 bis, la Statale delle Puglie, la Nazionale verso il Mandamento che sono di competenza dell'Anas.



© RIPRODUZIONE RISERVATA