Contagio senza fine. Cresce ancora il numero di positivi al nuovo Coronavirus in Irpinia, così come quello del focolaio attivo tra Avellino, Mercogliano e Solofra venuto alla luce dopo il ricovero di un funzionario dell'amministrazione provinciale.

Nel bollettino diramato ieri sera, l'Asl ha comunicato che sono risultati positivi al Covid 19 i tamponi effettuati su 6 persone. Di queste, 2 sono residenti ad Avellino, di cui un contatto di un già positivo (che rientra nel focolaio) e un rientro extraregionale; 2 residenti a Mercogliano, una donna un contatto di un positivo (stesso focolaio) e un rientro extraregionale; 1 ragazzo di 21 anni residente a Solofra contatto di un positivo (anche lui rientra nel focolaio) e una donna di Monteforte, già sottoposta a test sierologici. Dunque, sale a 101 il bilancio di questa seconda ondata epidemica che sta travolgendo la nostra provincia dallo scorso luglio. Si tratta, però, per la quasi totalità di soggetti asintomatici (solo 3 sono ricoverati al Moscati) e per la maggior parte di rientri o dall'estero o da fuori regione (Sardegna in particolare).

Si diceva del funzionario dell'amministrazione provinciale attorno al quale si sviluppa il focolaio attivo in città (che comprende 24 persone). L'uomo, 60 anni, è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera Moscati: da diversi giorni non ha più la febbre, ma presenta altri sintomi della malattia e la polmonite interstiziale diagnosticatigli all'ingresso in pronto soccorso è ancora in corso. Il funzionario ha iniziato ad avvertire i sintomi (febbre e tosse) il giorno dopo aver festeggiato il suo compleanno al Country Sport di Picarelli (la struttura non ha registrato coinvolgimenti interni e ha potuto tranquillamente continuare a funzionare), il 25 agosto scorso. Contagiati, come noto, anche la moglie, 52 anni e anche lei dipendente della Provincia, e i due figli: una ragazza di 24 anni e un ragazzo di 29. Attorno a quest'ultimo si sono concentrare le attenzioni dell'Asl per ricostruire la catena dei contagi: il ragazzo fino a venerdì dell'altra settimana avrebbe continuato a frequentare locali e luoghi di ritrovo e giocare a calcetto. E ha partecipato ovviamente alla festa del padre. Ma non è detto che sia lui il paziente «zero» di un focolaio che secondo il responsabile del Servizio epidemiologico e prevenzione (Sep) dell'Asl, Onofrio Manzi, potrebbe includere centinaia di giovani tra i 25 e i 30 anni.

Preoccupa anche la situazione di Mercogliano: 11 contagiati dei quali 8 rientrano nel cluster di Avellino. Il primo cittadino Vittorio D'Alessio, prova a tranquillizzare la popolazione: «A Mercogliano non c'è un focolaio, le positività sono state ricostruite e sono monitorate da giorni, quindi è tutto sotto controllo». Quindi annuncia uno screening di massa: «Proprio in questa ottica, per una maggiore sicurezza e a tutela della mia comunità ho ritenuto opportuno avviare, grazie all'Asl di Avellino, una rapida attività di somministrazione di tamponi ai contatti di coloro che erano risultati positivi nei giorni scorsi».

Anche il sindaco di Solofra Michele Vignola rassicura i suoi concittadini: «Abbiamo ricevuto notizia scrive in un post sul suo profilo social che un ulteriore tampone ha avuto esito positivo al Covid 19, si tratta di contagio avvenuto nelle medesime circostanze di quello registrato venerdì avvenuto fuori dal nostro comune. Il nostro concittadino sta bene e non presenta particolari sintomi, si trova presso la propria abitazione dove osserverà il necessario periodo di isolamento e cura fino al superamento della positività. Sono state attivate tutte le procedure di contenimento previste. L'azione di prevenzione messa in campo dal Comune e dall'Asl continua».

Infine, anche il sindaco di Monteforte, Costantino Giordano, si rivolge alla popolazione con un messaggio pubblicato su Facebook: «Come comunicatoci dall'Azienda Sanitaria Locale, un nuovo caso di positività al Covid 19 è stato registrato sul territorio di Monteforte Irpino. L'Azienda sanitaria sta ricostruendo in maniera rigorosa la rete di contatti del contagiato, pertanto si invita la cittadinanza a mantenere un atteggiamento prudente senza creare allarmismo, a continuare a rispettare le prescrizioni di legge, indossare tutti i dispositivi mantenendo il distanziamento ed evitando assembramenti».

Ultimo aggiornamento: 12:38

