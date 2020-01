Investimento mortale in provincia di Avellino. La tragedia è avvenuta a San Martino Valle Caudina. A perdere la vita un 48enne, che è stato travolto sulla strada statale Appia.. È accaduto verso le 10.30. Il conducente della Fiat Punto si è subito fermato per soccorrere il pedone. La vittima è di Montesarchio (Benevento). Immediati i soccorsi. Ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, anche per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA