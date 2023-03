Lutto in Irpinia, morto lo storico Armando Montefusco

Si è spento oggi all’età di 77 anni lo storico Armando Montefusco. Sgomento e dolore in città e in provincia. Numerosi i messaggi di cordoglio per una figura di primissimo piano del mondo cultura irpino. Era uno storico locale e attento ricercatore.

La vicesindaca di Avellino, Laura Nargi, scrive: «Era venuto a trovarmi in Comune. Avevamo in programma altri incontri per restituire la giusta dignità alla storia della nostra città. Della sua città. Quella a cui ha dedicato tanto del suo tempo, del suo entusiasmo e della sua energia. Ci mancherà come uomo e come intellettuale. Mai sopra le righe. Sempre costruttivo. Aperto al dialogo e al confronto. Mai chiuso nella sua torre d’avorio. Ciao Armando. Che la terra ti sia lieve».