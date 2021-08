Irpinia nella morsa degli incendi, fiamme a 400 metri dal centro abitato

Il fuoco non molla la presa sull'Irpinia. In fiamme ettari di bosco e macchia mediterranea. A Lapio, gli incendi sono arrivati a meno di 400 metri dal centro abitato. Hanno operato senza sosta Protezione civile regionale e Genio Civile di Avellino, coordinati dalla dirigente Claudia Campobasso. Sul posto anche un elicottero. In azione anche i caschi rossi. Per i Vigili del Fuoco di Avellino, agli ordini del comandante Mario Bellizzi, è stata un'altra giornata campale per quanto riguarda gli incendi boschivi. Sono state impegnate tutte le squadre della sede centrale e delle cinque sedi distaccate per far fronte alle fiamme che anche oggi 13 agosto hanno attanagliato l'Irpinia. Le zone maggiormente colpite sono state a Taurasi in contrada Ferrovia, a San Michele di Serino in via Santa Candida, a Chiusano San Domenico sulla Piana Vena Dei Corvi e a Castelvetere in località Cipollara.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA INCENDI È morto a 53 anni Walter, ustionato mentre cercava di spegnere... IL ROGO Incendio a Buccino, in pericolol'area degli uliveti e le case IL BILANCIO Incendi, bruciati in Italia 110.000 ettari, l'equivalente di...