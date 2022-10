In giro con una pistola a tamburo carica, 50enne bloccato in strada in Irpinia

In giro con una pistola a tamburo carica. E nel marsupio aveva altre cartucce. I Carabinieri della Stazione di Forino hanno denunciato un 50enne del posto per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato bloccato in una stradina periferica del paese. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo a salve, priva di tappo rosso e carica con cinque cartucce, nonché di ulteriori 39 cartucce dello stesso calibro.

La pistola l’aveva nella tasca dei pantaloni e le cartucce all’interno del marsupio che aveva con sé. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il 50enne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri finalizzati anche a stabilire il possibile utilizzo dell’arma in azioni delittuose.