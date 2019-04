Mercoledì 24 Aprile 2019, 20:34 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2019 20:49

Tragedia alla periferia di Taurano, nel Vallo Lauro. Una donna di 75 anni di Forino è morta dopo essere precipitata in un vallone, mentre cercava asparagi. Sono stati i familiari a lanciare l'allarme, in considerazione della sua prolungata assenza da casa. Immediate sono scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco, dei carabinieri e di tanti volontari. Si è alzato in volo anche un elicottero dei caschi rossi che è riuscito a individuare il corpo senza vita della donna. Sul luogo del dramma il medico legale per accertare le cause del decesso.