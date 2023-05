Alessandro Borghese, il top chef più televisivo che ci sia, dovrà decidere il vincitore della guerra gastronomica che in questa settimana si combatte in Irpinia nell'ambito di Quattro Ristoranti. Il gettonatissimo e super seguito in onda su SkyUno, poi replicato in chiaro prima su Cielo e successivamente su TV8 è infatti sbarcato in Irpinia. In gara: Cacciafumo a Montella; Palazzo Vittoli a Castelfranci; Anima a Nusco e Pater Familias a Paternopoli.

Quattro Ristoranti sbarca grazie all'intuizione, all'interessamento, figli di una grande, forte passione di Maria Gabriella De Matteis, imprenditrice visionaria, scomparsa a 54 anni nel dicembre dello scorso anno. Sul piccolo schermo, oltre alle eccellenze lavorate, plasmate da quattro chef irpini, le bellezze dei luoghi, i paesaggi, la storia, i borghi.

Ieri il primo blitz ad un locale, da poco entrato in scena, ma con una granitica esperienza dello storico chef. Oggi toccherà ad un altro locale, genere decisamente diverso dal primo, nel segno di una scelta variegata. Il terzo, mercoledì insiste invece in uno dei borghi più belli d'Italia, in un centro storico delizioso. Infine, la quarta tappa, in un areale decisamente vincente in fatto di vini. Toccherà a Borghese scegliere con il quadruplo criterio di giudizio: Location, menu, servizio, chi alla fine la spunterà.