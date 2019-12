È mistero a Mugnano del Cardinale. Qui, nella tarda serata di ieri un 47enne del luogo è stato trovato riverso in strada, in stato di incoscienza e con il volto tumefatto. Sul posto oltre ai Carabinieri della Compagnia di Baiano, è intervenuto personale medico del 118 che ha trasportato l’uomo all’ospedale "Moscati" di Avellino dove è stato ricoverato con prognosi riservata. I militari hanno avviato le indagini per cercare di fare piena luce sull’accaduto. Si indaga a trecentosessanta gradi. Nessuna ipotesi viene esclusa. © RIPRODUZIONE RISERVATA