«Invito il sindaco Franza, la consigliera provinciale Cervinaro, il presidente della provincia Buonopane e il consiglio comunale a considerare che si rischia di impiegare altri 20 anni e di azzerare i finanziamenti (già dimezzati) per la bretella Manna-Camporeale- Faeto-Svincolo di Ariano Irpino».

A sostenere questa tesi ( ovvero una vera e propria provocazione) è l'ex vice sindaco Carmine Grasso, che ribadisce di essere intenzionato a continuare l'impegno per la città, senza inserirsi nel coro di coloro che ritengono che basta eliminare il progetto già approvato e affidato per la Manna-Camporeale per risolvere le criticità che interessano la zona di Cardito.

«Potrebbe essere sbagliato azzerare tutto e ricominciare punto e daccapo. Forse non è il caso di ripercorrere un nuovo iter burocratico che si potrebbe presentare fallimentare come quello già sperimentato».

E aggiunge: «Quando dico queste cose, mi sento di rappresentare il pensiero di tanti cittadini arianesi e di tante comunità del nord-est e della vicina Puglia che speravano di vedere finalmente iniziati i lavori di questa bretella che, per le aree interne, ha un significato strategico equivalente a quello della stazione Hirpinia. Se si dovesse rinunciare a questo collegamento del PIP di Camporeale e del nord-est dell'Arianese con la valle dell'Ufita che almeno si studino soluzioni alternative e che si utilizzino i finanziamenti impegnati da anni».

Cosa fare dunque? Confrontarsi subito con tecnici, con esperti e con associazioni e cittadini per capire quali sono le soluzioni migliori e più celeri per risolvere problemi annosi di infrastrutture vitali per il nostro territorio, discutendone in Consiglio Comunale per poi sottoporle a Provincia e Regione. Insomma, non bastano le prese di posizione del sindaco e del presidente della provincia per chiudere la vicenda.

«Dopo 20 anni - prosegue l'ex vice sindaco - in cui si sono susseguiti progettazioni, finanziamenti, appalti, ricorsi, espropri, inizio lavori e tante altre attività, probabilmente è ora di cercare di capire che cosa si voglia fare dei fondi rimanenti della tristemente famosa bretella Manna-Camporeale. È fondamentale che l'amministrazione comunale dica a se stessa e ai cittadini che cosa si può e che cosa si vuole fare dei fondi che ormai rischiano di andare in perenzione. Bisogna chiarirsi le idee; se si intende perseguire il progetto della Contursi-Termoli che era l'idea originale con la strada Manna-Camporeale che rappresentava solo un piccolo tratto del progetto complessivo, se si vuole risolvere semplicemente il problema del traffico di Cardito o se si vuole collegare il PIP di Camporeale alla stazione Hirpinia in valle Ufita. Bisogna quindi capire se si debba modificare o ridimensionare il progetto esistente ed appaltato e se ciò è possibile, se si vogliono utilizzare quei fondi per un collegamento diverso del fondovalle Ufita con la città o con Camporeale. Oppure se esistono altre idee di rilancio e riammagliamento del territorio».

Per Carmine Grasso, in altri termini, deve aprirsi su questa materia il confronto, senza pregiudizi. Bene, dunque, l'intento del Presidente della Provincia Buonopane di partecipare ad una seduta consiliare monotematica, peraltro richiesta già delle opposizioni, attraverso una mozione urgente . Se l'obiettivo rimane quello di non far tornare indietro i finanziamenti ottenuti e di realizzare, comunque, una bretella per eliminare il traffico di Cardito , bisogna indicare anche con quali progetti e tempi portare a termine la proposta.