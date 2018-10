Venerdì 26 Ottobre 2018, 20:43

Sequestrato a Scampitella un allevamento con 2.677 suini. Il blitz dei carabinieri forestali e dei colleghi delle stazioni locali ha portato a scoprire una serie di irregolarità. Cinque persone, ritenute responsabili a vario titolo di violazioni in materia edilizia nonché di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, sono state denunciate. Le verifiche hanno permesso di constatare una serie di irregolarità. Tra l'altro, l'attività era priva del prescritto permesso amministrativo per la realizzazione di un fabbricato in muratura e non era in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale. Nella parte retrostante dell’azienda sono state scoperte due vasche di raccolta dei liquami, senza documentazione relativa allo smaltimento.