Sequestrate 8 tonnellate di mangimi per uso zootecnico privi di tracciabilità in un'azienda dell'Alta Irpinia. L'operazione è stata condotta dai carabinieri forestali di Volturara Irpina in collaborazione con l'ispettorato della tutela della qualità e repressione frodi e l'ufficio veterinario della Asl di Avellino.

Nel corso di un controllo, i militari hanno rivenuto 24 big bag all'interno del mangimificio non accompagnate dalle indicazioni sulla provenienza. Il materiale, destinato alla distruzione, comprendeva pasta per uso zootecnico, mais, favino, avena e polpa di barbabietola. Il titolare dell'azienda è stato multato e segnalato all'autorità giudiziaria.

