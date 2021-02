Si ferisce mentre taglia un albero in un bosco in Alta Irpinia. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta a Sant'Angelo Dei Lombardi, in contrada Montevergine, per soccorrere un uomo di 65 anni del posto, intento a tagliare un albero. Durante le operazioni è rimasto infortunato. Il 65enne è stato recuperato ed affidato ai sanitari del 118 intervenuti immediatamente in zona. Gli operatori sanitari ne hanno disposto il trasporto d'urgenza presso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Qui è stato sottoposto a tutti gli accertamenti. Ha riportato gravi ferite.

