Mercoledì 24 Luglio 2019, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La provincia di Avellino vittima dei furti. Doppio colpo dei malviventi tra Calitri e Grottolella. Nel primo caso si sono introdotti in un bar-tabacchi del posto dopo aver praticato un foro in una parete. Rubate sigarette, gratta e vinci e articoli vari. Con modalità simili è stato preso di mira un esercizio commerciale di Grottolella, anche in questo caso sono state rubate sigarette, i soldi in cassa e in un cambiamonete, ma i malviventi hanno portato via anche la memoria dell'impianto di sorveglianza.I carabinieri del comando provinciale, insieme alle stazioni di competenza, sono alla ricerca di quella che potrebbe essere una banda.