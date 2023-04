Una Stelvio bruciata trovata a ridosso dei boschi, è giallo

Trovato un suv completamente bruciato nel Mandamento Baianese. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano per l’incendio di un’Alfa Romeo Stelvio rinvenuto a Quadrelle. Sono stati i carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino, a trovare la macchina completamente bruciata, in località Fusaro, nei pressi della zona boschiva.

Anche le targhe e il numero di telaio del suv sono stati danneggiati dalle fiamme, rendendo al momento più difficile l’identificazione del proprietario. Le investigazioni in questa prima fase spaziano in ogni direzione.