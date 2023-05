Irpinia, svaligiate tre tabaccherie in 24 ore: antifurto fuori uso

Raid in una tabaccheria a Montefalcione. Il terzo furto in 24 ore che si registra in Irpinia ai danni di tabacchi. Il bottino di quest’ultimo colpo è di circa diecimila euro. Sono stati portati via denaro contante, sigarette, gratta&vinci. I ladri si sono introdotti forzando la saracinesca.

Due furti identici sono stati compiuti a Quindici e Moschiano. In entrambi i casi i malviventi hanno neutralizzato gli impianti antifurti. Rubati sigarette e gratta&vinci, ma la refurtiva è ancora da quantificare. Per i tre episodi le indagini sono affidate ai carabinieri.