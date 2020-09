Far incontrare le eccellenze imprenditoriali irpine nel settore della ristorazione, dell'accoglienza, del turismo in generale, per provare a costruire un dialogo ed un'opportunità di filiera alla luce anche delle stringenti normative anti-Covid. Questo, in sintesi, l'obiettivo della tavola rotonda “Turismo possibile e sicuro” in programma presso il Castello Marchionale di Taurasi il 9 settembre 2020 alle 10.30.



Si pone la necessità di dare un maggiore slancio al settore turismo che può rappresentare un traino per l'intera economia locale, sfruttando, finalmente, appieno le enormi potenzialità di questa area ricca di prodotti tipici, di bellezze architettoniche e naturalistiche e di imprenditori capaci e motivati. Da qui l'importanza di iniziare a ragionare in un’ottica di squadra, a maggior ragione alla luce della forte crisi del settore dovuta all'emergenza sanitaria da Covid 19.



L’evento, promosso dal Presidente Industriali Alberghi, Turismo e Tempo libero di Salerno, Giovannantonio Puopolo, mira proprio a questo, a gettare le basi per la crescita del turismo in Irpinia.



Al tavolo dei relatori saranno presenti esperti e nomi illustri che hanno saputo coniugare nei fatti le parole “turismo e territorio”, dando lustro alla propria terra. © RIPRODUZIONE RISERVATA