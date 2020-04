LEGGI ANCHE

Una caduta dopo un ictus o un infarto. Potrebbe essere questa la soluzione al giallo della morte di Michele Naccarelli, il 57 operaio di Atripalda trovato morto quattro giorni fa nella sua abitazione di contrada Pettirossi. Ieri l'autopsia su Miche Naccarelli nell'obitorio dell'ospedale di Solofra. Il medico legale ha voluto verificare se esiste una pur residua eventualità che la morte dell'uomo possa essere attribuita a ragioni diverse da un improvviso malore. La perizia sarà consegnata a magistrato tra trenta giorni.L'uomo era stato ritrovato senza vita dal figlio primogenito. Era in casa verso le 19 di domenica quando il figlio l'ha trovato riverso senza vita al piano terra. Non c'erano segni di colluttazione nell'abitazione, la porta d'ingresso, chiusa dall'interno, è stata aperta con la chiave dal figlio di Michele; non ci sarebbero dunque segni di effrazione sull'ingresso. I carabinieri non hanno rinvenuto oggetti contundenti, ma la copiosa fuoriuscita di sangue da una larga ferita che l'uomo aveva al capo aveva fatto propendere per un'aggressione finita male o comunque per un fatto di sangue.. Il magistrato ha dunque fissato per ieri mattina l'autopsia che ha poi concluso, almeno secondo le indiscrezioni (il risultato sarà depositato tra 30 giorni) che l'uomo possa essere morto a causa di un malore. La caduta sul pavimento avrebbe causato la ferita.Questa la ricostruzione che tuttavia è stata corroborata anche dall'attività investigativa dei carabinieri che hanno svolto, sia ascoltando conoscenti e vicini di casa, che in una ricerca di elementi all'interno dell'abitazione che potesse dare riscontro ad una diversa ricostruzione dell'evento. Gli specialisti dei carabinieri hanno infatti cercato riscontri su tracce nella camera dove è stato ritrovato il cadavere che sono ancora la vaglio. I rilievi riguardano sia eventuali impronte digitali, sai la posizione dei diversi oggetti nei locali, sia l'analisi del corpo.Le dichiarazioni del figlio primogenito di Michele Naccarelli, colui che aprendo la porta di casa ha trovato il padre senza vita, sono state essenziali nella prima fase degli accertamenti.che, entrata furtivamente in casa, magari per mettere a segno un furto, si è trovato davanti Michele e l'abbia poi sopraffatto. Un'ipotesi che i carabinieri non hanno mai trascurato. I militari hanno dunque svolto ogni possibile accertamento, per arrivare alla verità.