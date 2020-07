Due punti fermi: IrpiniAmbiente resterà al 100 per cento pubblica e i Comuni morosi, in un modo o nell'altro, salderanno il conto.

Il presidente dell'Ato Rifiuti, Valentino Tropeano, incontra presso la sede dell'Ente d'ambito di Collina Liguorini, i vertici di IrpiniAmbiente (l'amministratore unico Matteo Sperandeo e il direttore generale Armando Masucci) per tentare di superare l'impasse che l'altra settimana ha portato allo sciopero dei dipendenti e quindi allo stop di 24 ore della raccolta dei rifiuti in provincia di Avellino. La liquidità, per pagare i prossimi stipendi e la quattordicesima arretrata, non c'è. E allora bisogna colmare il grosso buco (circa 47 milioni di euro) alimentato dalle morosità di diversi Comuni, alcuni dei quali non versano il dovuto dal 2010: «Ci saranno contatti molti stretti per risolvere quanto prima la situazione», dice Tropeano. «Il debito - prosegue - va onorato: stiamo valutando la strategia per il rientro da proporre ai sindaci morosi: la rateizzazione è una delle idee. In questo particolare momento, siamo vicini ai lavoratori: IrpiniAmbiente farà il possibile per pagare i prossimi stipendi».

Al centro del confronto anche l'affidamento del servizio di raccolta: si va verso la riconferma in house, definendo il bacino di affidamento Ato e facendo leva sulla raccolta differenziata e riciclaggio in considerazione del fatto che l'ente ha già progettato la realizzazione di un impianto biodigestore: «Sono stato fortemente sollecitato ad accelerare sulla questione dell'affidamento», informa ancora Tropeano. «Tuttavia non posso decidere da solo: mi farebbe piacere farlo quanto prima, ma questa pratica dovrà necessariamente passare per l'assemblea dei sindaci: sono loro gli unici attori in grado di stabilire modi e tempi». La sola certezza, come detto, è che «la società resterà al 100 per cento pubblica».



Non risolutivo, ma di certo «un incontro proficuo» secondo Masucci, che commenta: «È andato tutto bene». Presente il presidente della Provincia: «Il presidente dell'Ato ha ritenuto giustamente di convocare le parti: a lui va il nostro ringraziamento», premette. Poi Biancardi spiega: «La Provincia è sempre più disponibile a mettere insieme qualcosa che possa dare un segnale di continuità. Ovviamente terremo sempre conto di quello che è il principio di competitività e l'attenzione verso IrpiniAmbiente sarà sempre alta, confidando di arrivare quanto prima a una soluzione positiva della vicenda». Al tavolo anche le parti sociali con i segretari generali di Fp Cgil,, Fit Cisl, Francesco Codella, e Uil Trasporti, Michele Caso. «Abbiamo avuto - spiega Morsa - la rassicurazione da parte del presidente dell'Ato Rifiuti che il servizio continuerà a essere pubblico: questo è un punto fermo, non da poco, dal quale muovere. Mentre per quanto riguarda la vertenza che interessa i lavoratori di IrpiniAmbiente ci riserviamo di discuterne in altra sede».

Prudente pure Codella: «Attendevamo da tempo questo faccia a faccia. Il presidente Tropeano s'è mostrato disponibile rispetto alle nostre istanze. È chiaro che prima di prendere decisioni dirimenti c'è l'obbligo di ascoltare i sindaci». Quindi l'appello ai morosi: «Ci sono troppi primi cittadini che cercano cavilli per tentare di uscire da IrpiniAmbiente, quindi riteniamo che questo sia il momento opportuno e giusto per individuare, nelle more, un affidamento temporaneo». Sollevata, poi, la problematica della liquidità: «Sia il presidente Biancardi sia IrpiniAmbiente hanno preso degli impegni in questo senso. Inoltre, proprio in queste ore è stato approvato il bilancio a via Cannaviello, ma la liquidità manca ancora: chiediamo alle istituzioni di fare il possibile per recuperare i crediti». Ribadisce le ragioni del sindacato, Caso: «Va bene la proposta di rateizzare il debito, ma se qualcuno non paga ci vogliono azioni coercitive. E se c'è la volontà, come sembra, di proseguire in questo percorso serve la copertura finanziaria per assolvere a ogni impegno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA