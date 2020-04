La tragica scomparsa dell'operatore di IrpiniAmbiente, Gino Baviello, deceduto all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino a causa del nuovo Coronavirus, riporta al centro del dibattito la sicurezza dei lavoratori in carico alla partecipata dei rifiuti della Provincia di Avellino.

A rimettere in discussione le necessarie garanzie, sulle quali il personale deve poter contare sia durante il servizio in strada che in sede, è il segretario della Fit Cisl Irpinia Sannio, Francesco Codella. Il rappresentante sindacale, infatti, dopo aver ribadito, a nome dell'intera sigla, la vicinanza per il grave lutto alla famiglia dell'amico e collega, originario di Villanova del Battista, operatore ecologico presso la stazione di trasferenza di Flumeri, esprime preoccupazione sul quotidiano svolgimento dell'attività rispetto al rischio di contagio da Covid-19. E, parallelamente, lancia un appello alle autorità preposte al fine di allargare il monitoraggio sui dipendenti dopo i test rapidi ai quali si sono sottoposti circa 200 operatori residenti o in servizio ad Avellino.

«Il personale di IrpiniAmbiente - dice Codella - ha svolto il suo compito in maniera puntuale per assicurare continuità al servizio nonostante l'emergenza. È fondamentale operare nel rispetto dei protocolli di sicurezza, a tutela dei lavoratori e di tutta la nostra comunità. Chi lavora ha il diritto di sentirsi tutelato». Proprio su questo tema, e sulla scelta dei 107 dipendenti iscritti al fondo di integrazione salariale, una sorta di cassa integrazione in deroga, nei giorni scorsi il confronto tra i sindacati e i vertici aziendali ha registrato toni anche aspri. In particolare, la Fp Cgil, aveva chiesto chiarimenti sulle misure adottate ma anche sui servizi che hanno subito una contrazione, il numero di personale interessato e soprattutto sui criteri di individuazione del personale da sospendere per le nove settimane di ammortizzatori sociali. Stesse istanze sollevate, anche se in termini diversi, dalla Fiadel, che puntava l'indice sulle modalità, definite «discutibili», per mettere in cassa integrazione 107 dipendenti, e sulle misure di sicurezza «praticamente inesistenti». E non da meno era stata, in ultimo, la Uil Trasporti, che aveva parlato di rischio altissimo e della necessaria definizione di un piano complessivo di sicurezza calibrato su dispositivi di protezione individuali, distanziamento sociale, turni sfalsati e disinfezione periodica di mezzi e ambienti da lavoro. Mostrandosi, inoltre, completamente in disaccordo sulle decisioni relative alla cig.



A questi rilievi replica, attraverso una nota ufficiale,, sottolineando come tutte le azioni messe in campo rispondo a pieno al documento di orientamento diramato dalla Commissione Europea proprio sulle disposizioni anticovid da introdurre nei luoghi di lavoro. Così come sarebbero state anticipate dai vertici dell'azienda anche le best practices riguardanti la gestione del servizio di raccolta rifiuti in relazione alla salute e alla sicurezza degli operatori impiegati. Mentre le decisioni sul fondo d'integrazione salariale sarebbero in linea con la migliore organizzazione possibile e quanto definito a livello comunitario.

Di questo è di altro, come della possibilità di dover ridurre i costi del servizio, si tornerà a parlare martedì, nel corso di una riunione in videoconferenza tra società e parti sociali. «Anche chi opera a contatto con i rifiuti conclude il segretario della Fit Cisl Codella deve essere considerato appartenente ad una categoria a rischio. Chiedo alle autorità preposte allo screening territoriale sulla diffusione del contagio di effettuare i test su tutti i lavoratori di IrpiniAmbiente, che ogni giorno mettono a repentaglio la propria salute sul posto di lavoro e, nel peggiore dei casi la propria vita. Questa tragedia deve farci riflettere ancora di più sull'importanza dell'utilizzo dei presidi di sicurezza e sul rispetto delle regole».

