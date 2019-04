CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 6 Aprile 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I nomi delle vittime dell'ex Isochimica riecheggiano nell'aula bunker di Poggioreale. Sullo sfondo quelle denunce del passato rimaste inascoltate da chi di dovere e chiuse nei cassetti della memoria collettiva per tre decenni.Questi i contenuti dell'escussione degli ultimi teste delle parti civili ascoltati dal giudice Sonia Matarazzo nell'ambito del maxi processo all'amianto. Giuseppe Gallo, medico chirurgo specializzato in malattie del torace, consulente di parte di circa 100 ex operai, non ha dubbi: «L'amianto non colpisce solo l'apparato respiratorio». Lo specialista, ultimo dei consulenti indicati dall'avvocato Brigida Cesta, ha risposto per circa due ore alle domande dei pm, il procuratore Rosario Cantelmo e il sostituto Roberto Patscot, e al controesame dell'avvocato Fiorella, legale di Rete Ferroviaria Italiana. Il medico chirurgo non ha dubbi: «L'esposizione alle fibre di amianto non ha ucciso solo Luigi Maiello, Orazio Picariello e Vittorio Matarazzo, ma anche altri otto operai deceduti tra il 2013 e il 2018. A tutti loro era stata diagnosticata l'asbestosi che ha, ad avviso mio e di numerosi precedenti studi scientifici, causato le patologie e gli aggravamenti che hanno causato i decessi di Salvatore Alterio, Vittorio Pellino, Umberto Carpentieri, Nicola Montanaro, Gianni Ciccone, Alberto Olivieri, Gennaro Guerriero e Antonio Solomita».