Giovedì 28 Marzo 2019, 12:00

«La Regione Campania seguirà fino all'ultimo i lavori di bonifica dell'ex Isochimica, priorità del nostro programma di interventi ambientali in Irpinia». Vincenzo De Luca mantiene la «promessa» e, da custode giudiziario dell'area, arriva a Borgo Ferrovia per consegnare le chiavi della fabbrica dei veleni alla ditta che dovrà occuparsi della bonifica attesa da tre decenni.Il Governatore, accompagnato dalla dirigente dell'ufficio di gabinetto della Regione Roberta Santaniello e dal consigliere regionale Francesco Todisco, presenzia alla consegna ufficiale del cantiere all'associazione temporanea di impresa «Simam spa, La Carpia, Mondo Ecologia, Castiglia» aggiudicataria del primo lotto da 3,5 milioni di euro che, in cento giorni lavorativi, libererà il piazzale esterno dai 500 cubi in cemento e amianto stoccati dalla fine degli anni '80 a ridosso di case e scuole.