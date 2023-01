I capannoni dell'ex Isochimica resteranno in piedi. Solo le coperture e i controsoffitti in eternit saranno rimossi e, al loro posto, saranno realizzati nuovi tetti. Una modifica del megaprogetto iniziale di bonifica del sito killer di Borgo Ferrovia, che prevedeva la demolizione di tutti i manufatti presenti nel perimetro della fabbrica, compresi i due capannoni in cui negli anni '80 venivano scoibentate le carrozze ferroviarie, che Festa aveva annunciato da tempo. Il sindaco, che ha intenzione di trasformare l'area di 42mila metri quadrati in un'area mercatale unita ad un parcheggio di interscambio alla porta est della città, ha sempre sostenuto che abbattere i capannoni avrebbe significato trasformare il sito in un deserto di cemento inutilizzabile. E così, nonostante le critiche arrivate anche da chi, è il caso dell'ex assessore all'ambiente Augusto Penna, aveva contribuito a redigere il progetto di bonifica finanziato per oltre 13 milioni di euro dal Governo Renzi e dalla Regione Campania, il risanamento dello stabilimento di Borgo Ferrovia non contempla più l'eliminazione dei due capannoni che, a questo punto, è verosimile immaginare verranno bonificati per poi essere riutilizzati per realizzare un mercato al coperto. Ipotesi certamente in linea con quanto avviene in altre città, dove i mercati al coperto sono la prassi, ma che dovrà essere accolta da ambulanti e associazioni di categoria che, già in passato, avevano espresso più di una perplessità in merito alla delocalizzazione del mercato rispetto al centro città.

Prima di ogni discussione però c'è da proseguire l'opera di eliminazione totale dell'amianto dal sito di Borgo Ferrovia. Dopo l'esecuzione del primo e del secondo lotto, rispettivamente la rimozione dei cinquecento cubi in cemento e amianto, terminata ad agosto 2019, e la pulizia del piazzale da tutti i rifiuti potenzialmente contaminati, operazione conclusa a marzo scorso che ha portato all'eliminazione e trasporto in discarica di vecchi rotabili, cisterne, traversine ferroviarie, bidoni, tubazioni, impianti di areazione, gli uffici del Settore ambiente vanno avanti. Approvate le modifiche progettuali richieste ed ottenute dalla società aggiudicataria del terzo lotto che avrebbe dovuto portare all'abbattimento di tutte le strutture utilizzate per lavorare materiali contenenti amianto fino al 1992. Via libera, dunque, alla modifica progettuale esecutiva che porterà, invece, alla bonifica dei due capannoni principali, le cui coperture saranno rimosse e sostituite con materiali nuovi. L'unica palazzina che verrà abbattuta è quella in cui erano ubicati gli uffici di Isochimica spa, locali in cui furono ritrovate notevoli tracce di amianto.

Lo stralcio del terzo capitolo della grande bonifica, così come rimodulato dalla ditta «3iProgetti s.r.l», assegnataria della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e approvato dalla conferenza dei servizi conclusasi ad inizio dicembre, sarà messo a bando con una base gara di 5 milioni. Già modificato anche l'intervento di bonifica delle matrici ambientali del sottosuolo attraverso l'inertizzazione dei contaminanti, amianto e tetracloroetilene, rinvenuti in fase di caratterizzazione, e non la rimozione come programmato inizialmente. In questo caso l'intervento, che è diventato parte integrante di un unico progetto di bonifica, è stato suddiviso in due lotti. Il primo è iniziato ad ottobre ed è in fase di esecuzione, il secondo è ancora fermo alla progettazione definitiva. Anche questa seconda variazione progettuale ha fatto storcere più di qualche naso perché, a differenza dell'intervento di rimozione vero e proprio dell'amianto rinvenuto nel sottosuolo in quattro diversi punti del piazzale, grazie alle decine di carotaggi effettuati, l'inertizzazione delle fibre è ritenuta un'operazione certamente efficace, ma non duratura e difficilmente monitorabile nel tempo.

Un cambio di passo, quello legato all'intertizzazione, dettato dall'esigenza di evitare operazioni di scavo e rimozione, per scongiurare anche il più remoto pericolo di un'eventuale fuoriuscita di fibre killer nell'aria, ma anche per superare a monte l'eventuale difficoltà nell'individuare impianti autorizzati per il conferimento dell'amianto, che in Italia scarseggiano.