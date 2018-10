CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zagabria non risponde ai quesiti inoltrati dal Comune di Avellino e il seggio di gara per il primo lotto di bonifica dell'ex Isochimica esclude la ditta croata che aveva partecipato al bando.Ieri la seduta pubblica della commissione a cui hanno partecipato anche i legali rappresentanti di «Odlagaliste Sirovina» che non escludono la possibilità di presentare ricorso contro l'esclusione. Come da prassi la prima richiesta che la società croata potrebbe porre al Tar, è quella di sospendere tutte le attività di gara. In caso di accoglimento da parte della giustizia amministrativa, le procedure si bloccherebbero immediatamente, in caso contrario si andrebbe avanti in attesa di giudizio.