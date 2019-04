CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 7 Aprile 2019, 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una visita al cantiere dell'ex isochimica «senza le protezioni necessarie», tra «inosservanza dei provvedimenti imposti dall'autorità giudiziaria, nonché violazione dei sigilli». Si apre così un fascicolo d'inchiesta negli uffici di Piazzale De Marsico sulla cerimonia per l'avvio della bonifica della fabbrica dei veleni, avvenuta lo scorso 27 marzo alla presenza del governatore De Luca.Al vaglio della Procura le autorizzazioni per accedere al sito di Borgo Ferrovia, dove un tempo venivano trattate le pericolosissime fibre di amianto, nonché il presunto mancato rispetto delle prescrizioni per l'accesso. Il procuratore Rosario Cantelmo e il pubblico ministero Roberto Patscot hanno avviato un'inchiesta, procedendo d'ufficio, subito dopo aver visionato le immagini relative alla visita del presidente della Regione, Vincenzo De Luca per l'inaugurazione del cantiere per la bonifica dell'ex sito di scoibentazione delle carrozze ferroviarie, dove gli operai lavoravano come sta emergendo nel corso del processo che si svolge presso l'aula bunker del carcere di Poggioreale e che vede alla sbarra 29 imputati accusati a vario titolo di lesioni colpose, omicidio colposo plurimo, omissioni in atto d'ufficio e disastro colposo - senza le dovute protezioni individuali e i presidi di sicurezza.