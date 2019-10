CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Regione Campania detta la road map amministrativa per la bonifica del sottosuolo dell'Isochimica.Scatta il conto alla rovescia per il Comune di Avellino che avrà sei mesi di tempo per trasmettere agli uffici di Palazzo Santa Lucia il progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di tutte le misure necessarie a ripristinare il giusto equilibrio ambientale e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito di Borgo Ferrovia alla luce della presenza di amianto, tetracloroetilene e berillio riscontrati a 14 metri di profondità. È quanto stabilito dal decreto firmato da Angelo Ferraro, dirigente dell'Unità operativa bonifiche dopo la conferenza dei servizi che lo scorso 26 settembre, riunitasi negli uffici di Collina Liguorini, ha approvato l'analisi di rischio per sito specifica eseguita da una società ferrarese per conto di Piazza del Popolo. Un intervento che il Comune, così come previsto dal decreto ambiente del 2006, eseguirà in danno del soggetto obbligato inadempiente. Non a caso la Regione ha trasmesso il proprio provvedimento anche al Consorzio Asi e alla curatela fallimentare dell'Isochimica.