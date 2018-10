CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Ottobre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Eravamo convinti di aver toccato il cielo con un dito, invece è stato l'inizio di un incubo chiamato Isochimica».Rosaria Azzarello è la prima vittima della cosiddetta «esposizione da marito» a deporre in aula nell'ambito del processo Isochimica. Affetta da patologia asbesto correlata, Rosaria non ha mai messo piede nella fabbrica killer di Borgo Ferrovia: la sua unica «colpa» è stata quella di toccare, scrollare e lavare i panni da lavoro di suo marito Michele Aversa, dipendente Isochimica spa dal 1983 al 1989, anche lui malato. Tanto le è bastato per ritrovarsi oggi con 1100 particelle di asbesto nei polmoni. È quanto ha confermato dinanzi al collegio presieduto dal giudice Sonia Matarazzo durante l'udienza tenutasi, come sempre, nell'aula bunker del carcere di Poggioreale a Napoli.Ad interrogare la donna il procuratore Rosario Cantelmo per un'escussione breve ma toccante. «Io e Michele ci siamo sposati nel 1980, appena diciottenni. Quando tre anni dopo lui fu assunto all'Isochimica, pensavamo di aver toccato il cielo con un dito. Credevamo che quel lavoro avrebbe significato per noi la svolta economica, invece è stato l'inizio di un incubo che, per quanto mi riguarda, si è presentato in tutta la sua crudeltà nel 2006». È in quell'anno infatti che Rosaria deve sottoporsi ad un intervento presso una struttura sanitaria senese. Tra un esame e l'altro, i medici si rendono conto che i suoi polmoni sono completamente irradiati. Scatta così il primo campanello d'allarme: «Tornata a casa, a Salerno, mi sottopongo ad una broncoscopia per capire cosa avessero i miei polmoni - ricorda - da lì mi rispediscono a Siena per una biopsia in fibroscopia polmonare e un lavaggio broncoalveolare. È così che ho scoperto di avere una sarcoidosi polmonare asbesto correlata al terzo stadio. In tutto gli stadi della mia malattia sono quattro».