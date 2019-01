CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 29 Gennaio 2019, 11:00

«Se il Ministro Di Maio non mi aiuta sono pronto anche a gesti estremi. Vedete questo cappio? Quando si è malati e disperati, nulla fa paura». Protesta choc all'ex Isochimica: Lorenzo Preziosi, uno degli ex scoibentatori che, nonostante la malattia professionale riconosciuta dall'Inail, non può beneficiare del diritto al prepensionamento, si dice pronto a farla finita mostrando una corda.Lo fa davanti ai cancelli dell'ex Isochimica che da oggi Preziosi presiederà dormendo in auto finché, dice, non arriveranno risposte da Roma. Dietro le sue spalle la targa in ricordo dei colleghi defunti e un nuovo striscione preparato dai cittadini di Borgo Ferrovia in sostegno della sua battaglia.