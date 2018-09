CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Settembre 2018, 13:00

«Siamo stanchi di subire ingiustizie e discriminazioni. Anche i super periti hanno confermato che siamo tutti in pericolo di vita eppure non riusciamo a godere dei nostri diritti».Gli ex operai Isochimica tornano alla carica per denunciare le anomalie nei prepensionamenti previsti dalla vecchia legge di Stabilità del Governo Renzi ma che, per una serie di cavilli burocratici, non si sono trasformati in un diritto universale per quanto hanno grattato e respirato amianto nei capannoni di Borgo Ferrovia. Dopo un incontro informale nelle scorse settimane, gli ex scoibentatori chiedono un intervento di Maria Pallini, deputata avellinese del Movimento 5 stelle e capogruppo in Commissione Lavoro, affinché si attivi per superare tutte le storture della legge nonché sollecitare l'Inail a rivedere le percentuali di malattia professionale riconosciute, sovente, come emerso anche nell'ambito del processo penale in corso, irrisorie rispetto al reale stato di salute dei lavoratori.