Martedì 21 Maggio 2019, 08:43

Sbiadita per il passare del tempo così come spesso è stata la memoria degli avellinesi, la targa in ricordo delle ventisette vittime dell'ex Isochimica tornerà a nuovo splendore. Apposta davanti ai cancelli della fabbrica un 25 Aprile di qualche anno fa, quella scritta diventerà indelebile. Ad occuparsi dell'intervento di restauro sarà Antonio Iannaccone, ristoratore e artigiano di Ospedaletto d'Alpinolo, che ieri mattina accompagnato dall'ex scoibentatore Carlo Sessa, da Antonietta Tomeo, vedova dell'ex operaio Luigi Maiello, e da Anna Candelmo presidente di «Lotta per la Vita», ha rimosso la targa in pietra per portarla con sé nel suo laboratorio e ripristinare il messaggio originale: «Isochimica 1982, a perenne ricordo delle vittime dell'amianto e del profitto contro l'omertà e l'indifferenza».