Domenica 2 Settembre 2018, 12:30

La scia di morte dell'ex Isochimica rischia di allungarsi ancora. Un altro ex scoibentatore della fabbrica killer di Borgo Ferrovia è infatti deceduto nei giorni scorsi.La verità sulle cause della morte sarà stabilita dall'autopsia già fissata e prevista per domani. Solo dalle risultanze dell'esame autoptico si capirà se, a causare la morte o quantomeno a contribuire alla prematura scomparsa, sia stato o meno l'amianto respirato a pieni polmoni negli anni '80. In questo caso il killer invisibile avrebbe mietuto la sua venticinquesima vittima.L'uomo, G.C. le sue iniziali, 65enne, è morto a Napoli dove si trovava in regime di detenzione in una delle case circondariali partenopee. La sua è una storia tipica del macabro copione Isochimica: ha lavorato nei capannoni di Elio Graziano come addetto alla bonifica delle carrozze di amianto e il suo nome figura nello sterminato elenco di parti offese costituite al processo in corso presso l'aula bunker di Poggioreale contro ventotto imputati per reati che vanno dall'omicidio plurimo colposo alle lesioni gravi all'omessa bonifica. L'ex operaio, assistito dall'avvocato Brigida Cesta, si era costituito parte civile come tutti i suoi ex compagni di fabbrica, dopo che gli era stata certificata la malattia professionale. Negli ultimi tempi, a quanto si apprende, si era visto rigettare la domanda di aggravamento della patologia, asbestosi, inizialmente riconosciuta nella misura del 6%.Diversi i messaggi di cordoglio degli ex colleghi che hanno diffuso la notizia dell'ennesima morte tramite social network. Inevitabile per loro ricadere ogni volta nello sconforto e nel panico più totali. Una paura, quella della morte, che accomuna tutti i «dead men walking» della fabbrica scelta da Ferrovie dello Stato per la più grande bonifica di amianto mai compiuta in Italia. Scontato ormai, per quanti vedono morire tra sofferenze inaudite uno ad uno i loro ex colleghi, chiedersi quando toccherà loro e se mai riusciranno ad ottenere una parola di verità e giustizia in vita e non post mortem. E così i messaggi di cordoglio si mischiano a quelli di rabbia per i tempi lunghi della giustizia, per il mancato ritorno del processo da Napoli ad Avellino, per il trattamento ricevuto da enti che avrebbero dovuto tutelarli in quanto lavoratori a servizio all'epoca, sì di un imprenditore privato, Elio Graziano, ma anche di un ente dello Stato quale era appunto Fs.