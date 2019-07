CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 16 Luglio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo intervento della grande bonifica superficiale dell'ex Isochimica è terminato. La muraglia di cubi in cemento e amianto che per trenta anni ha fatto da sfondo al sito dei veleni di Borgo Ferrovia non c'è più. Ieri mattina sono partiti alla volta della discarica La Carpia, in provincia di Matera, gli ultimi sedici blocchi in cui, negli anni '80, veniva smaltita parte dell'amianto grattato via dalle carrozze ferroviarie.