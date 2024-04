«Sono in attesa di un trasferimento dall'Honduras. Dovrò curarmi in Italia». È il dramma che sta vivendo in queste ore in Honduras l'atripaldese Tonia Romano dopo il ritiro da “L'Isola dei Famosi”. La concorrente sbarcata sull'isola di Cayo Cochinos due giorni prima dell'inizio della trasmissione insieme agli altri quattro naufraghi non vip si trova in Honduras dopo che ha dato forfait alla prima puntata del reality andata in onda lunedì sera su Canale 5. Ieri Tonia ha avuto una video chiamata con la mamma. «Potrei stare meglio» racconta brevemente attraverso Whatsapp assicurando che la produzione sta organizzando il suo rientro in Italia che dovrà avvenire mediante un trasferimento medico. Tonia è rimasta 48 ore sull'isola insieme a Peppe Di Napoli, la contessa Alvina Verecondi Scortecci, il poeta bohème Pietro Fanelli e la giovane miss Khady Gueye. E qui un problema di salute si è subito manifestato non appena è sbarcata sull'isola tant'è che una sua amica che doveva partecipare in studio alla prima serata non vi ha preso più parte. «Non è proprio una passeggiata», ha poi chiarito ma da ex soldato e vigile del fuoco Tonia certamente non si lascerà abbattere da nulla.

Tonia è stata l'unica tra i diciotto partecipanti a non prendere parte alla puntata. Un ritiro che assume i contorni di un giallo visto che la famiglia e le persone vicine a Tonia nella serata di lunedì si aspettavano di vederla in tv. Tonia sull'Isola, come spiegato da Luxuria, era giunta due giorni prima insieme agli altri quattro naufraghi. Tant'è che dall'aeroporto aveva postato un video di saluto spiegando la decisione di sbarcare a Cayo Cochinos: «Ogni azione ha il suo buon fine e io sono in procinto di affrontare la sfida più la sfida più grande della mia vita aveva raccontato prima di volare verso l'Honduras -. Lo faccio per dimostrare soprattutto a me stessa e ai figli non bisogna mollare mai. Spero di rendere orgogliosi i miei figli e tutti voi. Nel caso in cui non dovessi farcela e avessi bisogno del vostro aiuto, so che ci sarete».

Cosa sarà mai accaduto si chiedono i parenti per arrivare ad un ritiro pochi ore prima dell'inizio della puntata con la scelta della trasmissione di tagliare Tonia completamente dalla trasmissione dopo le foto di rito dei giorni precedenti. Non si dovrebbe trattare di una caduta o del morso di qualche insetto o del contatto con una pianta velenosa. In diretta è toccato a Luxuria spiegare che la naufraga atripaldese era assente dalla trasmissione per problemi di salute: «Ce ne sarebbe dovuta essere una quinta, Tonia, che però ha avuto un problema di salute e non è potuta essere con noi. La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto». Per Tonia l'Isola dei Famosi doveva rappresentare un'occasione di riscatto e di sfida, per dimostrare la forza di una mamma ai propri figli ma anche per essere di esempio alle tante donne italiane che hanno una vita difficile alle spalle di non arrendersi mai. Ma ad oggi è la prima ritirata ufficiale, anche se non comparsa mai in trasmissione, dell'edizione 2024.

La storia di Tonia parla di una vita difficile segnata sin da piccola da violenze domestiche, una donna che ha sempre lottato per non arrendersi mai. A 18 anni si è arruolata nell'esercito e successivamente è diventata vigile del fuoco. Nel tempo riesce ad acquisire il grado di caporal maggiore e sempre nell'esercito conosce il suo ex marito. Ad una settimana dal matrimonio si congeda dall'esercito per amore e si sposa. Dopo la separazione con le difficoltà economiche Tonia riesce a trovare un altro lavoro, assunta nel più grande cantiere italo-austriaco del Brennero con la mansione di ispettore capo antincendio. L'unica donna che lavorava nel cantiere a livello operativo