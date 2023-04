Settimana dell'inclusione, studenti dell'alberghiero in campo

Dal 29 marzo al 4 aprile, si è svolta la settimana dell’inclusione a cura dell’Ipseoa Manlio Rossi Doria. Tanti sono stati gli incontri e le manifestazioni che si sono tenuti in questa settimana e altrettante sono state le associazioni del territorio che hanno partecipato con entusiasmo.

Anche la sede di Mirabella Eclano dell’Istituto ha dato il suo contributo grazie alla guida della dirigente scolastica, la professoressa Maria Teresa Cipriano. Si sono svolti incontri a tema inclusione con l’aiuto e il supporto, valido e presente, di tutti i docenti che hanno partecipato e, in particolare, del responsabile di sede Raffaele Annicchiarico e di Giuseppina Ciarcia.

La presenza e l’impegno degli alunni dell’Istituto, è stata, inoltre, fondamentale per la buona riuscita degli incontri. Si è partiti con un laboratorio di enogastronomia con l’oratorio Anspi di Mirabella, proseguendo, poi, con l’associazione Logos di San Giorgio Del Sannio per poi terminare con un concerto tenuto dagli alunni della Scuola Secondaria di primo grado di Gesualdo e Villamaina coadiuvati dai maestri Armando Alfano, Angelo Puopolo, Giuseppe Tete e Giovanni Mazza, e presenti grazie al dirigente dell’istituto Giovanni Pascoli il professore Franco De Cecilia. “Incontri per costruire una comunità plurale”, è stato l’invito della locandina alla partecipazione. E l’istituto Ipseoa Manlio Rossi Doria di Mirabella si conferma, con queste iniziative, un grande polo dell’inclusione.