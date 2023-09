Musica inclusiva, l'Aurigemma selezionato per un progetto pilota del Trinity College

Sono appena rientrate dalla Fiera Mondomusica di Cremona con il titolo di “ambasciatore della Musica inclusiva, motivante ed espressiva” la Dirigente Scolastica dell’I.C. Aurigemma di Monteforte Irpino Filomena Colella, la professoressa di violino Giuliana Galasso e due giovani violiniste Giada Cesarano e Giusy Palomba.

La scuola alle porte del capoluogo di Avellino è stata selezionata – unica in Irpinia – tra 150 scuole italiane a cui è stata data la possibilità di sperimentare il Progetto Pilota Certificazioni Internazionali di Musica Trinity, realizzato dal Trinity College London e dal comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della musica, in collaborazione con alcuni ricercatori dell’Università di Lancaster.

Il progetto ha avuto come obiettivi: la valorizzazione dell’impegno e della professionalità dei docenti di musica; la promozione di un curricolo verticale per l’apprendimento della musica; la consapevolezza del valore che le certificazioni internazionali possono avere sull’apprendimento e sull’insegnamento della musica nelle scuole Primaria e Secondaria.

«Onorati di aver partecipato a questo progetto pilota – ha sottolineato la preside Colella nel suo intervento a Mondomusica- perché dobbiamo credere nei giovani, ma fare anche in modo che i ragazzi credano in

qualcosa.

Quindi, ben vengano queste certificazioni e dei traguardi ben precisi da raggiungere e facciamo in modo da eliminare le brutture e le storture di questa società, attraverso lo sviluppo armonico di queste giovani generazioni».