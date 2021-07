Muore a 22 anni alle nozze dei cugini: «Aveva fatto il vaccino Johnson&Johnson»

Eseguita l'autopsia sul corpo di Danilo D'Argenio, il 22enne avellinese morto durante la cerimonia di nozze dei cugini in una struttura ricettiva di Paestum. L'esame è stato svolto ieri all'ospedale San Leonardo di Salerno. Si dovranno attendere sessanta giorni per conoscere i risultati degli esami istologici, genetici e tossicologici. Esami che potranno chiarire le cause del decesso.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati