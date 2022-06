L'acqua del fiume diventa bianco latte, imprenditore sversava rifiuti: denunciato

Ha sversato scarti di lavorazioni edili nel torrente, facendo diventare l’acqua di colore bianco latte. Nel giro di poche ore i carabinieri sono risaliti al responsabile. I militari della Stazione di Aiello del Sabato hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il titolare di un’impresa edile per gestione illecita di rifiuti. Nel territorio del comune di Aiello del Sabato, i carabinieri hanno constatato l’illecito sversamento di materiale di risulta, anche nelle acque fluviali del torrente Schito. E’ stato richiesto l’intervento del personale specializzato dell’Arpac, per gli accertamenti di competenza.

